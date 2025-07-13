Россияне в течение недели активизировались на Приднепровском направлении, - Силы обороны Юга

Российские захватчики в течение недели увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении. За сутки они осуществляют до 6-11 попыток продвинуться вперед в зоне островов на реке Днепр.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера, оккупанты пытаются наступать в 2-3 раза чаще по сравнению с предыдущими неделями, что свидетельствует об их активизации на этом участке фронта.

"Враг активизировался по всей островной зоне, начиная с юга, где он ежедневно проводит один-два небольших штурма, и заканчивая, например, автомобильным и железнодорожным Антоновскими мостами, где также ежедневно происходит три-четыре неудачные попытки захватить наши позиции", - сказал Волошин.

Читайте также: Россия перебросила новые батальоны в Запорожскую и Херсонскую области, - Силы обороны Юга

Он отметил, что цель этих действий россиян - выйти на определенные плацдармы и держать их под контролем. Для этого перед попытками высадки на островах россияне сначала направляют туда беспилотники, с которых сбрасывают в определенном месте продукты, боеприпасы и вооружение.

"После этого группа пытается туда высадиться и закрепиться. Конечно, это делать непросто, ведь на этих островах даже окопаться нет возможности - копнешь и уже подступает вода. Построить какое-то укрытие там тоже невозможно. Но противник пытается все это делать", - рассказал Волошин.

Читайте также: Рашисты готовятся возобновить активные штурмовые действия на Запорожье и Херсонщине, - Силы обороны Юга

В то же время, по словам спикера, пока рано говорить о масштабных российских штурмах или форсировании Днепра. Активизацию россиян можно назвать подготовкой к этому, но очень отдаленной, говорит военный.

Также он рассказал, что армия РФ на 10-15% увеличила количество ударов по правому берегу, преимущественно беспилотниками. Оккупанты направляют их не только по военным целям, а чаще даже по местным жителям и гражданской инфраструктуре.

"Они пытаются сделать вдоль берега "мертвую зону". То есть разрушить все укрепления, укрытия, чтобы нам не было где держаться", - сказал Волошин.

Читайте также: На южном направлении враг продолжает авиационные удары по позициям Сил обороны Украины и гражданской инфраструктуре, - Силы обороны