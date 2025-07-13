Росіяни активізувалися на Придніпровському напрямку, - Сили оборони Півдня

Російські загарбники упродовж тижня збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку. За добу вони здійснюють до 6-11 спроб просунутися вперед у зоні островів на річці Дніпро.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника, окупанти намагаються наступати у 2-3 рази частіше, порівняно з попередніми тижнями, що свідчить про їх активізацію на цій ділянці фронту.

"Ворог активізувався по всій острівній зоні, починаючи з півдня, де він щодня проводить один-два невеликі штурми, і закінчуючи, наприклад, автомобільним і залізничним Антонівськими мостами, де також щодня відбувається три-чотири невдалі спроби захопити наші позиції", - сказав Волошин.

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Він зазначив, що мета цих дій росіян - вийти на певні плацдарми та тримати їх під контролем. Для цього перед спробами висадки на островах росіяни спершу направляють туди безпілотники, з яких скидають у визначеному місці продукти, боєприпаси та озброєння.

"Після цього група намагається туди висадитись і закріпитись. Звичайно, це робити непросто, адже на цих островах навіть окопатися не має як – копнеш і вже підступає вода. Збудувати якесь укриття там теж неможливо. Але противник намагається все це робити", - розповів Волошин.

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Водночас, за словами речника, наразі зарано говорити про масштабні російські штурми чи форсування Дніпра. Активізацію росіян можна назвати підготовкою до цього, але дуже віддаленою, каже військовий.

Також він розповів, що армія РФ на 10-15% збільшила кількість ударів по правому берегу, переважно безпілотниками. Окупанти спрямовують їх не лише по військових цілях, а частіше навіть по місцевих жителях та цивільній інфраструктурі.

"Вони намагаються зробити вздовж берега "мертву зону". Тобто зруйнувати всі укріплення, укриття, щоб нам не було де триматися", - сказав Волошин.

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