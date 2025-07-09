Рашисти готуються відновити активні штурмові дії на Запоріжжі та Херсонщині, - Сили оборони Півдня

Російські війська перегруповують свої сили й засоби, щоб відновити активні штурми на Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

Про це у телеефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, минулої доби в зоні відповідальності зафіксовано "менше штурмів, ніж завжди".

"Противник проводить зараз певні перегрупування сил і засобів, підтягує на передові позиції особовий склад штурмових груп, проводить інженерне забезпечення цих штурмів, наприклад розміновує шляхи проходу, крім того, підтягує свої резерви й логістику, готуючись до того, щоб відновити активні штурмові дії на двох запорізьких напрямках: Оріхівському і Гуляйпільському", - сказав Волошин.

Так, російські окупанти намагаються просунутися біля Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

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Волошин повідомив, що ворог також перекидає особовий склад на Придніпровський напрямок, де, ймовірно, спробує відновити штурмові операції протягом декількох днів.

Він додав, що значно посилилися удари РФ дронами-камікадзе по Херсону і по населених пунктах на правому березі Дніпра: "Щодня ми там фіксуємо близько 200-250 ударів дронів-камікадзе, при тому що було десь 150-180".

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