Рашисты готовятся возобновить активные штурмовые действия на Запорожье и Херсонщине, - Силы обороны Юга
Российские войска перегруппировывают свои силы и средства, чтобы возобновить активные штурмы на Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях.
Об этом в телеэфире сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По его словам, за прошедшие сутки в зоне ответственности зафиксировано "меньше штурмов, чем всегда".
"Противник проводит сейчас определенные перегруппировки сил и средств, подтягивает на передовые позиции личный состав штурмовых групп, проводит инженерное обеспечение этих штурмов, например разминирует пути прохода, кроме того, подтягивает свои резервы и логистику, готовясь к тому, чтобы возобновить активные штурмовые действия на двух запорожских направлениях - Ореховском и Гуляйпольском", - сказал Волошин.
Так, российские оккупанты пытаются продвинуться возле Малиновки на Гуляйпольском направлении.
Волошин сообщил, что враг также перебрасывает личный состав на Приднепровское направление, где, вероятно, попытается возобновить штурмовые операции в течение нескольких дней.
Он добавил, что значительно усилились удары РФ дронами-камикадзе по Херсону и по населенным пунктам на правом берегу Днепра: "Ежедневно мы там фиксируем около 200-250 ударов дронов-камикадзе, при том что было где-то 150-180".
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