На південному напрямку ворог продовжує авіаційні удари по позиціях Сил оборони України та цивільній інфраструктурі, - Сили оборони

Російські загарбники намагаються атакувати позиції Сил оборони на Оріхівському та Придніпровському напрямках

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня.

Бойові дії

Вчора на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.

За вчора зафіксовано 180 ворожих обстрілів позицій наших оборонців, з використанням майже 850 боєприпасів.

Окупаційні війська завдали 4 авіаційні удари, застосувавши 14 корегованих авіабомб (КАБ) та 107 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Ворог активно застосовує FPV-дрони. Впродовж минулої доби окупанти нанесли понад 400 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили більш ніж 170 скидів з БпЛА, використавши при цьому майже 220 боєприпасів.

Обстріли цивільних

Від ударів FPV і артилерійських обстрілів також потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Загалом росіяни здійснили 34 обстріли по 10 населених пунктах.

На Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів Херсонської області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків, понівечили агропідприємство, складське приміщення, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Дві людини загинули внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області, під обстрілами опинились 16 населених пунктів. Зруйновано квартири, приватні будинки, автомобілі.

Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня. Поранення дістали 11 людей.



Зазнала ворожих обстрілів і Нікопольщина Дніпропетровської області. Пошкоджена інфраструктура, 2 багатоповерхівки, приватний будинок, аптека, кафе. Виникла пожежа. Двоє людей дістали поранення.

Ворог здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади Миколаївської області. Пошкоджено приватний будинок, без світла опинилися 43 споживачі. Постраждалих немає.

Втрати ворога

За минулу добу в операційній зоні угруповання військ (сил) "Південь" підрозділами протиповітряної оборони знищено 34 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворог втратив:

49 окупантів;

14 артилерійських систем та 1 установку ППО;

25 одиниць автомобільної техніки;

човен та мотоцикл;

3 розвідувальних БпЛА;

3 антени управління БпЛА;

3 генератори;

1 місце зберігання ПММ.

Зруйновано 28 укриттів та 2 спостережні пункти.