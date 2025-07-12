На южном направлении враг продолжает авиационные удары по позициям Сил обороны Украины и гражданской инфраструктуре, - Силы обороны

Российские захватчики пытаются атаковать позиции Сил обороны на Ореховском и Приднепровском направлениях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.

Боевые действия

Вчера на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну вражескую атаку в районе Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

За вчера зафиксировано 180 вражеских обстрелов позиций наших защитников, с использованием почти 850 боеприпасов.

Оккупационные войска нанесли 4 авиационные удары, применив 14 корректируемых авиабомб (КАБ) и 107 неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Враг активно применяет FPV-дроны. За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 400 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили более 170 сбросов с БпЛА, использовав при этом почти 220 боеприпасов.

Обстрелы гражданских

От ударов FPV и артиллерийских обстрелов также страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей. В общем россияне совершили 34 обстрела по 10 населенным пунктам.

На Херсонщине из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения. Оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области, в частности повредили многоэтажку и 8 частных домов, повредили агропредприятие, складское помещение, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.

Два человека погибли в результате вражеских обстрелов Запорожской области, под обстрелами оказались 16 населенных пунктов. Разрушены квартиры, частные дома, автомобили.

Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Возник пожар, повреждено здание СТО, жилые дома и конюшня. Ранения получили 11 человек.



Подверглась вражеским обстрелам и Никопольщина Днепропетровской области. Повреждена инфраструктура, 2 многоэтажки, частный дом, аптека, кафе. Возник пожар. Два человека получили ранения.

Враг совершил артиллерийский обстрел Куцурубской громады Николаевской области. Поврежден частный дом, без света оказались 43 потребителя. Пострадавших нет.

Потери врага

За минувшие сутки в операционной зоне группировки войск (сил) "Юг" подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 34 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки враг потерял:

49 оккупантов;

14 артиллерийских систем и 1 установку ПВО;

25 единиц автомобильной техники;

лодка и мотоцикл;

3 разведывательных БпЛА;

3 антенны управления БпЛА;

3 генератора;

1 место хранения ГСМ.

Разрушено 28 укрытий и 2 наблюдательных пункта.