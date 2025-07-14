Ворог намагається атакувати українські позиції в острівній зоні дельти Дніпра, - Сили оборони

На Запорізькому напрямку ворог здійснює перегрупування штурмових підрозділів і перекидання особового складу на передові позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня.

Бойові дії

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії, намагаючись просуватись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб агресора захопити плацдарм на дніпровських островах.

За вчора зафіксовано 204 ворожих обстріли позицій наших оборонців, з використанням понад 800 боєприпасів.

Окупаційні війська завдали авіаційний удар по правому берегу Дніпра, застосувавши 42 некеровані авіаційні ракети (НАР).

Ворог активно застосовує FPV-дрони. Впродовж минулої доби окупанти нанесли 326 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 200 скидів з БпЛА, використавши при цьому 234 боєприпаси.

Від ударів FPV і артилерійських обстрілів також потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Загалом росіяни здійснили 31 обстріл по 13 населених пунктах.

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворог втратив:

50 окупантів;

15 артилерійських систем;

23 одиниці автомобільної техніки;

1 човен;

4 систем РЕБ;

3 розвідувальні БпЛА;

2 антени Starlink, 1 антена зв'язку, 2 антени управління БпЛА;

польовий склад ПММ, польовий склад БП

трансформаторну підстанцію.

Зруйновано 56 укриттів та 8 спостережних пунктів.

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