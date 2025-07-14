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Новини Бойові дії на півдні
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Ворог намагається атакувати українські позиції в острівній зоні дельти Дніпра, - Сили оборони

зведення Генштабу ЗСУ

На Запорізькому напрямку ворог здійснює перегрупування штурмових підрозділів і перекидання особового складу на передові позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня.

Бойові дії

На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойових зіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку ворог двічі проводив наступальні дії, намагаючись просуватись у бік Малих Щербаків та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб агресора захопити плацдарм на дніпровських островах.

За вчора зафіксовано 204 ворожих обстріли позицій наших оборонців, з використанням понад 800 боєприпасів.

Окупаційні війська завдали авіаційний удар по правому берегу Дніпра, застосувавши 42 некеровані авіаційні ракети (НАР).

Ворог активно застосовує FPV-дрони. Впродовж минулої доби окупанти нанесли 326 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили майже 200 скидів з БпЛА, використавши при цьому 234 боєприпаси.

Від ударів FPV і артилерійських обстрілів також потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Загалом росіяни здійснили 31 обстріл по 13 населених пунктах.

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворог втратив:

  • 50 окупантів;
  • 15 артилерійських систем;
  • 23 одиниці автомобільної техніки;
  • 1 човен;
  • 4 систем РЕБ;
  • 3 розвідувальні БпЛА;
  • 2 антени Starlink, 1 антена зв'язку, 2 антени управління БпЛА;
  • польовий склад ПММ, польовий склад БП
  • трансформаторну підстанцію.

Зруйновано 56 укриттів та 8 спостережних пунктів.

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Автор: 

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В "шапці", що значть - намагається? Ворог атакує, але героі ЗСУ та Украіни відбивають атаки ворога.
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14.07.2025 10:25 Відповісти
чому ми нічого на рашці не атакуємо? в нас єдина можливість атакувати об'єкти в глибині території рашкі й ми її не використовуємо..., так, це складно й дорого, але в нас є резерви - наприклад, перестати витрачати кошти платників податків на переслідування активістів та журналістів, на ліплення проти них замовних справ та обвинувачень..., перестати витрачати кошти на конкурсні комісії та її членів, тому що результат все одно легко відмінити просто, без всяких пояснень... й т. д. й т.п.
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14.07.2025 10:55 Відповісти
Мненшити зарплати чиновиків і іхні пенсіі. Видно, як жирують під час війни.
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14.07.2025 11:02 Відповісти
 
 