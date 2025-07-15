Ворог збільшив кількість авіаударів КАБами та НАРами на південному напрямку, - Сили оборони

Протягом минулої доби на південному напрямку противник значно збільшив кількість авіаційних ударів корегованими авіабомбами та некерованими авіаційними ракетами, також продовжує підвищення бойові зіткнення в острівній зоні Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте продовжив перегрупування, розвідку і логістичне забезпечення своїх підрозділів.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять безуспішних наступальних дій по всій острівній зоні Дніпра.

За вчора зафіксовано 204 ворожі обстріли позицій наших оборонців, з використанням понад 800 боєприпасів.

Окупаційні війська завдали 5 авіаційних ударів, застосувавши 24 кореговані авіабомби (КАБ) та 70 некерованих авіаційних ракет (НАР), зокрема застосував ракети по Отрадокамя'нці на Херсонщині.

Ворог активно застосовує FPV-дрони. Впродовж минулої доби окупанти нанесли 422 удари дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили понад 200 скидів з БпЛА, використавши при цьому майже 250 боєприпасів.

Обстріли цивільних

Від ударів FPV і артилерійських обстрілів також потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Загалом росіяни здійснили 46 обстрілів по 17 населених пунктах.

На Херсонщині через російську агресію 2 людини загинули, ще 18 - дістали поранення.

На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки по Пологівському району поранені 2 людини та надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

На Миколаївщині пошкоджено два приватні будинки та господарча споруда, є пошкодження інфраструктури.

Нікопольщина була під ударами FPV-дронів та артилерії. Агресор поцілив по райцентру, Червоногригорівській і Марганецькій громадах. Минулося без загиблих та поранених.

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