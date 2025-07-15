Более 50 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, на Курщине бои, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 14 июля 2025 года, на фронте было зафиксировано 185 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара применив две ракеты и 84 авиационных ударов, сбросив 154 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5521 обстрел, из них 90 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3842 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Шостка Сумской области; Белогорье, Новоданиловка, Плавни, Малая Токмачка Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства и пять пунктов управления российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, 245 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 39 управляемых бомб, совершил 372 обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

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Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил пять наступательных действий в районах Волчанска и Зеленого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Степной Новоселовки, Загрызово и в направлениях Песчаного, Новой Кругляковки и Петропавловки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Серебрянка, Торское и в сторону Новосергиевки и Шандриголово.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в сторону Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка, Русина Яра, Делиевки и в сторону Катериновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Мирное, Родинское, Федоровка, Разино, Лисовка, Зверево, Удачное, Полтавка, Проминь, Муравка, Дачное, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Владимировки, Покровска, Мирнограда", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

По информации Генштаба, на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 23 атаки противника в районах населенных пунктов Новохатское, Запорожье, Комар, Мирное, Поддубное, Новоселка, Новополь, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле и Темировка.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении агрессор провел девять безуспешных наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.