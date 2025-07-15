Понад 50 ворожих штурмів відбито на Покровському напрямку, на Курщині бої, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 14 липня 2025 року, на фронті було зафіксовано 185 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів застосувавши дві ракети та 84 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5521 обстріл, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3842 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Шостка Сумської області; Білогір’я, Новоданилівка, Плавні, Мала Токмачка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби та п’ять пунктів управління російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 245 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 39 керованих бомб, здійснив 372 обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив п’ять наступальних дій в районах Вовчанська та Зеленого.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Кругляківки й Петропавлівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Серебрянка, Торське та в бік Новосергіївки і Шандриголового.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 11 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Торецька, Русиного Яру, Диліївки та в бік Катеринівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Мирне, Родинське, Федорівка, Разіне, Лисівка, Звірове, Удачне, Полтавка, Промінь, Муравка, Дачне, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Володимирівки, Покровська, Мирнограду", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

За інформацією Генштабу, на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки противника у районах населених пунктів Новохатське, Запоріжжя, Комар, Мирне, Піддубне, Новосілка, Новопіль, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле та Темирівка.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять безуспішних наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.