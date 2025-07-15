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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 173 10

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 036 290 осіб (+1230 за добу), 11 022 танки, 30 346 артсистем, 22 993 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1036290 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 15.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1036290 (+1230) осіб
  • танків – 11022 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 22993 (+6) од
  • артилерійських систем  – 30346 (+52) од
  • РСЗВ – 1440 (+2) од
  • засоби ППО – 1194 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245)
  • крилаті ракети – 3491 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55147 (+122)
  • спеціальна техніка – 3932 (+0)

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Втрати ворога 14 липня

Автор: 

армія рф (18190) Генштаб ЗС (6960) ліквідація (4215) знищення (7802)


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Топ коментарі
+18
Минув 4164 день москальсько-української війни.
185! одиниць знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО має великий ювілей, перевалила за 50000!
Броні мінімум, арта, логістика та спецтехніка добре.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 036 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
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15.07.2025 08:45 Відповісти
+15
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15.07.2025 08:47 Відповісти
+14
Підчистили наші Герої особовий склад кацапстану !
Гарно, дуже гарно !
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15.07.2025 08:07 Відповісти
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Підчистили наші Герої особовий склад кацапстану !
Гарно, дуже гарно !
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15.07.2025 08:07 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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15.07.2025 08:41 Відповісти
Я так розумію що в ГШ по авто послідовність чисел перепутали, має бути 55 147
станом на вчора 55 025.
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15.07.2025 08:15 Відповісти
Як казав один полковник на військовій кафедрі:
- Це вам не вища математика! Тут головою треба кумекати...
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15.07.2025 08:24 Відповісти
Є таке )
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15.07.2025 08:49 Відповісти
ото сьогодня врожай техніки...
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15.07.2025 08:39 Відповісти
Минув 4164 день москальсько-української війни.
185! одиниць знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО має великий ювілей, перевалила за 50000!
Броні мінімум, арта, логістика та спецтехніка добре.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 036 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
показати весь коментар
15.07.2025 08:45 Відповісти
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15.07.2025 08:47 Відповісти
Хробаки з артилерією гарно вигребли 👍
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15.07.2025 10:39 Відповісти
Черговий 1,23 темена лемінгів ім. "Дєдушкі калініна" пішов до накабздон-шову осєдлав трохи залізяччя... Кенігсберг - Наш, німецький! Потворам - епізоотій та падежів на їх болотах до другого пришестя та й після!
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!
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15.07.2025 11:04 Відповісти
 
 