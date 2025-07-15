Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 036 290 осіб (+1230 за добу), 11 022 танки, 30 346 артсистем, 22 993 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1036290 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 15.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1036290 (+1230) осіб
- танків – 11022 (+3) од
- бойових броньованих машин – 22993 (+6) од
- артилерійських систем – 30346 (+52) од
- РСЗВ – 1440 (+2) од
- засоби ППО – 1194 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245)
- крилаті ракети – 3491 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 55147 (+122)
- спеціальна техніка – 3932 (+0)
Топ коментарі
+18 Qq Qqq #455433
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Гарно, дуже гарно !
станом на вчора 55 025.
- Це вам не вища математика! Тут головою треба кумекати...
185! одиниць знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО має великий ювілей, перевалила за 50000!
Броні мінімум, арта, логістика та спецтехніка добре.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 036 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Калінінградська область.
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7/365×11!!!