УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8525 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
1 749 5

Знищення російського ЗРК "Бук-М3" вартістю 45 мільйонів доларів. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожий ЗРК "Бук-М3".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Розвідники бригади "Чорний ліс" знайшли та скоригували вогонь по черговій станції новітнього зенітно-ракетного комплексу окупантів середньої дальності "Бук-М3". "Бук-М3" – є однією із ключових компонентів ППО ворога. Вартість комплексу близько $45 млн", - зазначається у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" вистежили та спалили російський ЗРК "Стріла-10" разом з екіпажем. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7786) Бук (131) ЗРК (221)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чорний - для болотних потвор!!!
показати весь коментар
13.07.2025 16:49 Відповісти
Без детонації!
показати весь коментар
13.07.2025 16:56 Відповісти
Дякуємо Захисникам України, які, всупереч дій/бездіяльності, отого зеленського шобла, з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, боронять Україну, від московських убивць прутіна!!
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
показати весь коментар
13.07.2025 17:00 Відповісти
це ж макет! 45 рублів
показати весь коментар
13.07.2025 17:11 Відповісти
Молодці! Розсмішили їхні буки
показати весь коментар
13.07.2025 17:34 Відповісти
 
 