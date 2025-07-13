Знищення російського ЗРК "Бук-М3" вартістю 45 мільйонів доларів. ВIДЕО
Українські воїни знищили ворожий ЗРК "Бук-М3".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Розвідники бригади "Чорний ліс" знайшли та скоригували вогонь по черговій станції новітнього зенітно-ракетного комплексу окупантів середньої дальності "Бук-М3". "Бук-М3" – є однією із ключових компонентів ППО ворога. Вартість комплексу близько $45 млн", - зазначається у коментарі до публікації.
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