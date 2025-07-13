Уничтожение российского ЗРК "Бук-М3" стоимостью 45 миллионов долларов. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М3".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Разведчики бригады "Черный лес" нашли и скорректировали огонь по очередной станции новейшего зенитно-ракетного комплекса оккупантов средней дальности "Бук-М3". "Бук-М3" - является одной из ключевых компонентов ПВО врага. Стоимость комплекса около $45 млн", - отмечается в комментарии к публикации.

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