Уничтожение российского ЗРК "Бук-М3" стоимостью 45 миллионов долларов. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Бук-М3".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Разведчики бригады "Черный лес" нашли и скорректировали огонь по очередной станции новейшего зенитно-ракетного комплекса оккупантов средней дальности "Бук-М3". "Бук-М3" - является одной из ключевых компонентов ПВО врага. Стоимость комплекса около $45 млн", - отмечается в комментарии к публикации.
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