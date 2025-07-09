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"Птахи Мадяра" выследили и сожгли российский ЗРК "Стрела-10" вместе с экипажем. ВИДЕО

Дронари 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" выследили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Об этом отчиталось на своем канале подразделение WORMBUSTERS, опубликовав видео с поражением вражеской техники, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, как видно на видео, ЗРК противника был поражен нашим беспилотником прямо на ходу, после чего проехал еще несколько десятков метров, пока наконец не остановился и не сгорел вместе с экипажем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7450) ЗРК (215) 414 Птахи Мадяра (14)


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Доведено надійно зроблена військова справа. Є знищення бойової техніки і ураження екіпажу ворога. Молодці, надалі більше! Хай щастить!
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09.07.2025 17:41 Ответить
Де вони таких казкових довбойобів відшукали?
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09.07.2025 18:12 Ответить
А нічого наші літаки і дрони чіпати.
(визнаю хотів написати матюк).
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09.07.2025 18:12 Ответить
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
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09.07.2025 18:24 Ответить
 
 