"Птахи Мадяра" выследили и сожгли российский ЗРК "Стрела-10" вместе с экипажем. ВИДЕО

Дронари 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем "Птахи Мадяра" выследили и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Об этом отчиталось на своем канале подразделение WORMBUSTERS, опубликовав видео с поражением вражеской техники, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, как видно на видео, ЗРК противника был поражен нашим беспилотником прямо на ходу, после чего проехал еще несколько десятков метров, пока наконец не остановился и не сгорел вместе с экипажем.

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