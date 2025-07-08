1 446 7
"Птахи Мадяра" уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". ВИДЕО
Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди показал зрелищное уничтожение российской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
Соответствующие кадры он обнародовал на своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
На них видно как после попадания обычного FPV-дрона 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем в РСЗО противника происходит детонация боекомплекта, что приводит к взрыву, который расщепил вражескую технику и ее расчет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bander UA
показать весь комментарий08.07.2025 11:23 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Leonidas 4503 #341111
показать весь комментарий08.07.2025 11:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий08.07.2025 11:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Jolli Rabbit
показать весь комментарий08.07.2025 12:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Yury Onofrichuk #395902
показать весь комментарий08.07.2025 12:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Погрібний Олександр
показать весь комментарий08.07.2025 12:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Рейнвей
показать весь комментарий08.07.2025 12:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль