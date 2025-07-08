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"Птахи Мадяра" уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". ВИДЕО

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди показал зрелищное уничтожение российской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Соответствующие кадры он обнародовал на своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

На них видно как после попадания обычного FPV-дрона 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем в РСЗО противника происходит детонация боекомплекта, что приводит к взрыву, который расщепил вражескую технику и ее расчет.

Также смотрите: Пограничники уничтожили средства наблюдения и связи, запасы топлива и блокпост оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7444) РСЗО (207) 414 Птахи Мадяра (11)


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надеюсь пару орков прихватило....
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08.07.2025 11:23 Ответить
Нехило ипануло!
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08.07.2025 11:29 Ответить
прикормлена позиція була,видно по вигорівшій траві
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08.07.2025 11:50 Ответить
Какая красота!
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08.07.2025 12:05 Ответить
Чудовий феєрверк! Треба Трампу показати, які ми салюти до дня незалежності США влаштовуємо
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08.07.2025 12:07 Ответить
Нехило так пташечка сернула!
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08.07.2025 12:10 Ответить
Ото гепнуло! (с)
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08.07.2025 12:12 Ответить
 
 