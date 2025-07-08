"Птахи Мадяра" уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". ВИДЕО

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди показал зрелищное уничтожение российской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Соответствующие кадры он обнародовал на своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

На них видно как после попадания обычного FPV-дрона 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем в РСЗО противника происходит детонация боекомплекта, что приводит к взрыву, который расщепил вражескую технику и ее расчет.

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