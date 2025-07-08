"Птахи Мадяра" знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". ВIДЕО

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді показав видовищне знищення російської реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Відповідні кадри він оприлюднив на своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

На них видно як після влучання звичайного FPV-дрона 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем у РСЗВ противника відбувається детонація боєкомплекту, що призводить до вибуху, який розщепив ворожу техніку та її розрахунок.

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