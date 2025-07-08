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"Птахи Мадяра" знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". ВIДЕО

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді показав видовищне знищення російської реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Відповідні кадри він оприлюднив на своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

На них видно як після влучання звичайного FPV-дрона 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем у РСЗВ противника відбувається детонація боєкомплекту, що призводить до вибуху, який розщепив ворожу техніку та її розрахунок.

Також дивіться: Прикордонники знищили засоби спостереження і зв’язку, запаси палива і блокпост окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7756) РСЗВ (220) 414 Птахи Мадяра (14)


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Топ коментарі
+5
надеюсь пару орков прихватило....
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08.07.2025 11:23 Відповісти
+4
Нехило ипануло!
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08.07.2025 11:29 Відповісти
+4
прикормлена позиція була,видно по вигорівшій траві
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08.07.2025 11:50 Відповісти
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надеюсь пару орков прихватило....
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08.07.2025 11:23 Відповісти
Нехило ипануло!
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08.07.2025 11:29 Відповісти
прикормлена позиція була,видно по вигорівшій траві
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08.07.2025 11:50 Відповісти
Какая красота!
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08.07.2025 12:05 Відповісти
Чудовий феєрверк! Треба Трампу показати, які ми салюти до дня незалежності США влаштовуємо
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08.07.2025 12:07 Відповісти
Нехило так пташечка сернула!
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08.07.2025 12:10 Відповісти
Ото гепнуло! (с)
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08.07.2025 12:12 Відповісти
Уже ж было.https://censor.net/ua/videonews/3562051/rosiyiskyyi-rszo-grad-vybuhnuv-pislya-vluchannya-fpv
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08.07.2025 12:30 Відповісти
Судячи з "витоптаності" поля навколо машини - ця ділянка давно служить майданчиком для ударів.
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08.07.2025 12:49 Відповісти
У чистім полі - систему Град, а далі - путін, та Сралінгад
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08.07.2025 13:15 Відповісти
 
 