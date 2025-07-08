2 170 10
"Птахи Мадяра" знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". ВIДЕО
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді показав видовищне знищення російської реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град".
Відповідні кадри він оприлюднив на своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
На них видно як після влучання звичайного FPV-дрона 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем у РСЗВ противника відбувається детонація боєкомплекту, що призводить до вибуху, який розщепив ворожу техніку та її розрахунок.
Топ коментарі
+5 Bander UA
показати весь коментар08.07.2025 11:23 Відповісти Посилання
+4 Leonidas 4503 #341111
показати весь коментар08.07.2025 11:29 Відповісти Посилання
+4 Bob Fayn
показати весь коментар08.07.2025 11:50 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bander UA
показати весь коментар08.07.2025 11:23 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Leonidas 4503 #341111
показати весь коментар08.07.2025 11:29 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар08.07.2025 11:50 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар08.07.2025 12:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Yury Onofrichuk #395902
показати весь коментар08.07.2025 12:07 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Погрібний Олександр
показати весь коментар08.07.2025 12:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергей Рейнвей
показати весь коментар08.07.2025 12:12 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Creyda Gibson #585205
показати весь коментар08.07.2025 12:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Богданович #575644
показати весь коментар08.07.2025 12:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай Декапольцев
показати весь коментар08.07.2025 13:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль