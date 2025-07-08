Прикордонники знищили засоби спостереження і зв’язку, запаси палива і блокпост окупантів. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку безпілотники прикордонного підрозділу "Сталевий кордон" продовжують ефективно перетворювати так званий "тил" окупантів на зону вогневого ураження.

Протягом останньої доби дронарі завдали ударів по ворожому блокпосту, а також знищили засоби спостереження та зв’язку, важливі для координації дій противника. Крім того, ліквідовано запаси палива, що ще більше ускладнить логістику ворога на цій ділянці фронту.

Відповідне відео опубліковане на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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