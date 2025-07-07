Нацгвардійці показали кілзону, яку створили для окупантів на Харківщині: завдяки їй знищено техніку. ВIДЕО

Українські захисники з 13-ої бригади Національної гвардії "Хартія" показали так звану кілзону, яку було створено на Харківщині для російських загарбників. Крім того, воїни знищили десяток ворожих піхотинців, техніку, мотоцикли, а також склади.

Відповідним відео вони поділилися у себе у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як видно на оприлюднених кадрах, завдяки ефективній роботі наших операторів безпілотних систем російським штурмовикам не вдається навіть наблизитись до наших позицій ні пішки, ні на транспорті.

"Кілзона — це територія, повністю охоплена прямим і ефективним вогнем; елемент засідки, у якій ворожі сили потрапляють у пастку і знищуються. Мета сил, які влаштовують засідку — швидко знищити або захопити ворожих солдатів у зоні ураження", - зазначають у "Хартії".

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