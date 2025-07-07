Нацгвардейцы показали кольцо, которое создали для оккупантов на Харьковщине: благодаря ему уничтожена техника. ВИДЕО
Украинские защитники из 13-й бригады Национальной гвардии "Хартія" показали так называемую киллзону, которая была создана на Харьковщине для российских захватчиков. Кроме того, воины уничтожили десяток вражеских пехотинцев, технику, мотоциклы, а также склады.
Соответствующим видео они поделились у себя в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Как видно на обнародованных кадрах, благодаря эффективной работе наших операторов беспилотных систем российским штурмовикам не удается даже приблизиться к нашим позициям ни пешком, ни на транспорте.
"Киллзона - это территория, полностью охваченная прямым и эффективным огнем; элемент засады, в которой вражеские силы попадают в ловушку и уничтожаются. Цель сил, которые устраивают засаду - быстро уничтожить или захватить вражеских солдат в зоне поражения", - отмечают в "Хартії".
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кілзона - велком до кабздона..