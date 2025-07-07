Украинский МиГ-29 уничтожил место скопления личного состава и пункт управления врага на Севере. ВИДЕО

На Севере украинская авиация нанесла точный удар по врагу. Российские военные обустроили место накопления личного состава и пункт управления в заброшенном здании.

После обнаружения цели командование приняло решение об авиационном поражении. Боевой самолет МиГ-29 совершил сброс авиабомб AASM Hammer, в результате чего здание и все его содержимое были полностью уничтожены

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы опубликована в соцсети.

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