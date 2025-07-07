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Украинский МиГ-29 уничтожил место скопления личного состава и пункт управления врага на Севере. ВИДЕО
На Севере украинская авиация нанесла точный удар по врагу. Российские военные обустроили место накопления личного состава и пункт управления в заброшенном здании.
После обнаружения цели командование приняло решение об авиационном поражении. Боевой самолет МиГ-29 совершил сброс авиабомб AASM Hammer, в результате чего здание и все его содержимое были полностью уничтожены
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы опубликована в соцсети.
Топ комментарии
+17 Алекс Скела
показать весь комментарий07.07.2025 15:40 Ответить Ссылка
+12 shokolad
показать весь комментарий07.07.2025 15:40 Ответить Ссылка
+7 Pavlo Z
показать весь комментарий07.07.2025 16:14 Ответить Ссылка
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Дуже благотворно впливає на душу - наче кота по спинці погладив!
зправа піпка - то вхід навпроти якого точно сходовий проліт, а це бетонні конструкції
область, район називайте. Вже більш очкануті, ніж у Кацапії!