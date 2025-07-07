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Украинский МиГ-29 уничтожил место скопления личного состава и пункт управления врага на Севере. ВИДЕО

На Севере украинская авиация нанесла точный удар по врагу. Российские военные обустроили место накопления личного состава и пункт управления в заброшенном здании.

После обнаружения цели командование приняло решение об авиационном поражении. Боевой самолет МиГ-29 совершил сброс авиабомб AASM Hammer, в результате чего здание и все его содержимое были полностью уничтожены

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы опубликована в соцсети.

Также смотрите: Вражеский БпЛА атаковал херсонских аграриев во время сбора арбузов: "Дрон на машину летит, убегайте!". ВИДЕО

Автор: 

авиация (2877) армия РФ (19968) уничтожение (7441)


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Топ комментарии
+17
Передивився декілька раз, уявив як там формується рузьге фарш...
Дуже благотворно впливає на душу - наче кота по спинці погладив!
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07.07.2025 15:40 Ответить
+12
Бийте хлопці тарганів чортових запорєбрікових. СЛАВА ЗСУ!
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07.07.2025 15:40 Ответить
+7
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07.07.2025 16:14 Ответить
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Передивився декілька раз, уявив як там формується рузьге фарш...
Дуже благотворно впливає на душу - наче кота по спинці погладив!
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07.07.2025 15:40 Ответить
Бийте хлопці тарганів чортових запорєбрікових. СЛАВА ЗСУ!
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07.07.2025 15:40 Ответить
29е ещё ничего так себе
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07.07.2025 15:50 Ответить
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07.07.2025 16:14 Ответить
Хочу собі настінний календар на 2026 рік, з отакими видами Чмоскви...
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07.07.2025 16:16 Ответить
странно, почему фронтальные окна не шелохнулись, кто знает?
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07.07.2025 16:21 Ответить
неужели при таком ударе только занавески дёрнутся?
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07.07.2025 16:22 Ответить
так пішла енергія вибуху, і такий план будівлі
зправа піпка - то вхід навпроти якого точно сходовий проліт, а це бетонні конструкції
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07.07.2025 16:45 Ответить
Если внимательно посмотреть, при хорошем увеличении, то видно как сыплются стекла. Но вообще взрывная волна очень странная штука. Вам приходилось испытывать взрывную волну и наблюдать ее последствия?
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07.07.2025 16:44 Ответить
Там капітальна перегородка яка витримала ударну хвилю,яка пішла в сторони,до цього приміщення взагалі то вела одна стежина,ну якщо слідопити праві,то не шкода ще одної будівлі на Сумщині.
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07.07.2025 16:51 Ответить
Честь Птахам України!
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07.07.2025 16:26 Ответить
на якій Півночі? Із білими ведмедями?

область, район називайте. Вже більш очкануті, ніж у Кацапії!
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07.07.2025 16:33 Ответить
А F-16, оті 6 штук шо першими передали, вже не залишилось, напевно. Їбаш...ть старими МІГами.
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07.07.2025 17:42 Ответить
 
 