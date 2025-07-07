Вражеский БПЛА атаковал херсонских аграриев во время сбора арбузов: "Дрон на машину летит, бегите!". ВИДЕО

Российские захватчики атаковали дронами украинских аграриев во время сбора урожая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео в соцсетях.

Это сняли на Херсонщине. Местные собирали арбузы, когда увидели в воздухе российский дрон, который целился по их грузовику. Испуганные люди, среди которых ребенок, разбегались в разные стороны.

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