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Вражеский БПЛА атаковал херсонских аграриев во время сбора арбузов: "Дрон на машину летит, бегите!". ВИДЕО
Российские захватчики атаковали дронами украинских аграриев во время сбора урожая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео в соцсетях.
Это сняли на Херсонщине. Местные собирали арбузы, когда увидели в воздухе российский дрон, который целился по их грузовику. Испуганные люди, среди которых ребенок, разбегались в разные стороны.
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Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий07.07.2025 14:23 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Алекс Скела
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Angelina
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