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Вражеский БПЛА атаковал херсонских аграриев во время сбора арбузов: "Дрон на машину летит, бегите!". ВИДЕО

Российские захватчики атаковали дронами украинских аграриев во время сбора урожая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео в соцсетях.

Это сняли на Херсонщине. Местные собирали арбузы, когда увидели в воздухе российский дрон, который целился по их грузовику. Испуганные люди, среди которых ребенок, разбегались в разные стороны.

Смотрите: Силы обороны отражают штурмовые действия врага на Купянском направлении и уничтожают оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19968) дроны (4256) Херсонская область (4985)


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А херсонські кавуни найкращі, сам збирав!
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07.07.2025 14:23 Ответить
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07.07.2025 14:29 Ответить
Надривний крик… запах смерті… Душу рве . Прокляття вам, кацапи, на віки!
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07.07.2025 15:02 Ответить
Кцп ублюдки...
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07.07.2025 16:17 Ответить
 
 