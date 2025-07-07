Сили оборони відбивають штурмові дії ворога на Куп’янському напрямку та нищать окупантів. ВIДЕО
На Куп’янському напрямку ворожа піхота щоденно намагається проводити штурмові дії в надії сховатися і закріпитися в лісистій місцевості.
Пілоти підрозділів безпілотних систем 15-ої бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" не залишають жодного шансу на реалізацію їх задумів, інформує Цензор.НЕТ.
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