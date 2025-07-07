РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10712 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 373 2

Силы обороны отражают штурмовые действия врага на Купянском направлении и уничтожают оккупантов. ВИДЕО

На Купянском направлении вражеская пехота ежедневно пытается проводить штурмовые действия в надежде спрятаться и закрепиться в лесистой местности.

Пилоты подразделений беспилотных систем 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" не оставляют ни единого шанса на реализацию их замыслов, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины бригады "Азов" сбросами боеприпасов ликвидировали российских пехотинцев, технику и их вооружение. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19968) ликвидация (3797)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже сподобалося!
Крим - це Україна! Кара-Даг - Наш!
показать весь комментарий
07.07.2025 16:31 Ответить
Дуже сподобалося!
Крим - це Україна! Кара-Даг - Наш!
показать весь комментарий
07.07.2025 16:32 Ответить
 
 