Силы обороны отражают штурмовые действия врага на Купянском направлении и уничтожают оккупантов. ВИДЕО

На Купянском направлении вражеская пехота ежедневно пытается проводить штурмовые действия в надежде спрятаться и закрепиться в лесистой местности.

Пилоты подразделений беспилотных систем 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" не оставляют ни единого шанса на реализацию их замыслов, информирует Цензор.НЕТ.

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