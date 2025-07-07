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Силы обороны отражают штурмовые действия врага на Купянском направлении и уничтожают оккупантов. ВИДЕО
На Купянском направлении вражеская пехота ежедневно пытается проводить штурмовые действия в надежде спрятаться и закрепиться в лесистой местности.
Пилоты подразделений беспилотных систем 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" не оставляют ни единого шанса на реализацию их замыслов, информирует Цензор.НЕТ.
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