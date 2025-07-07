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Новости Ситуация на фронте
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Воины бригады "Азов" сбросами боеприпасов ликвидировали российских пехотинцев, технику и их вооружение. ВИДЕО

Операторы ударных БПЛА 1-го батальона 12-й бригады "Азов" точными сбросами боеприпасов уничтожили личный состав противника.

Оккупанты продолжают давление на позиции защитников на Торецком направлении. Несмотря на все сложности, "азовцы" держат оборону и уничтожают вражескую пехоту, технику и вооружение, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Воины 5-й ОШБр уничтожили бронетехнику врага, грузовой транспорт, самоходную артиллерийскую установку. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19968) ликвидация (3797)


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Відправляли лапотних дебілів на концекрт йосі кобздона. Тому що хороший каЦап - це дохлий каЦап.
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07.07.2025 10:26 Ответить
пару скидів були зайвими..
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07.07.2025 11:05 Ответить
Какая точность.. Супер! )
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07.07.2025 11:07 Ответить
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07.07.2025 11:35 Ответить
АЗОВ - СТАЛЬ!
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07.07.2025 12:10 Ответить
 
 