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Воины бригады "Азов" сбросами боеприпасов ликвидировали российских пехотинцев, технику и их вооружение. ВИДЕО
Операторы ударных БПЛА 1-го батальона 12-й бригады "Азов" точными сбросами боеприпасов уничтожили личный состав противника.
Оккупанты продолжают давление на позиции защитников на Торецком направлении. Несмотря на все сложности, "азовцы" держат оборону и уничтожают вражескую пехоту, технику и вооружение, сообщает Цензор.НЕТ.
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Кот Бегемот
показать весь комментарий07.07.2025 10:26 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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Микола Січень #486030
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Anders Steiberg #582767
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