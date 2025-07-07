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Новости Ситуация на фронте
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Воины 5 ОШБр уничтожили бронетехнику врага, грузовой транспорт, самоходную артиллерийскую установку. ВИДЕО

В течение недели бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили бронетехнику врага, грузовой транспорт, самоходную артиллерийскую установку "Нона", боекомплект противника и ликвидировали скопление вражеской пехоты.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19968) уничтожение (7441) 5 ОШБр (119)


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