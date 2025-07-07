Воины 5 ОШБр уничтожили бронетехнику врага, грузовой транспорт, самоходную артиллерийскую установку. ВИДЕО
В течение недели бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили бронетехнику врага, грузовой транспорт, самоходную артиллерийскую установку "Нона", боекомплект противника и ликвидировали скопление вражеской пехоты.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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