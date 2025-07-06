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Несколько оккупантов пытались отстреливаться из автоматов, другие прятались, но воины 3 ОШБр ликвидировали всех. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении уничтожают российских захватчиков. Несколько оккупантов пытались отстреливаться из автоматов, другие прятались в укрытиях - но выжить не удалось никому. Бонусом было атаковано вражеское имущество и поражен миномет.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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Алекс Скела
показать весь комментарий06.07.2025 17:01 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий06.07.2025 17:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий06.07.2025 17:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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