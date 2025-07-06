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Несколько оккупантов пытались отстреливаться из автоматов, другие прятались, но воины 3 ОШБр ликвидировали всех. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении уничтожают российских захватчиков. Несколько оккупантов пытались отстреливаться из автоматов, другие прятались в укрытиях - но выжить не удалось никому. Бонусом было атаковано вражеское имущество и поражен миномет.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны уничтожили станцию РЭБ и внедорожник с россиянами на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19960) ликвидация (3794) 3-я Отдельная штурмовая бригада (459)


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06.07.2025 17:01 Ответить
Вони думали, що після підписання контракту стають невидімками, але це не так.
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06.07.2025 17:34 Ответить
Вони думали, що після підписання контракту стають невидімками.
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06.07.2025 17:35 Ответить
 
 