Несколько оккупантов пытались отстреливаться из автоматов, другие прятались, но воины 3 ОШБр ликвидировали всех. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении уничтожают российских захватчиков. Несколько оккупантов пытались отстреливаться из автоматов, другие прятались в укрытиях - но выжить не удалось никому. Бонусом было атаковано вражеское имущество и поражен миномет.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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