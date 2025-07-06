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Кілька окупантів намагалися відстрілюватися з автоматів, інші ховалися — але воїни 3 ОШБр ліквідували усіх. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку нищать російських загарбників. Декілька окупантів намагалися відстрілюватися з автоматів, інші ховалися в укриттях — але вижити не вдалося нікому. Бонусом було атаковане вороже майно й уражено міномет.
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Алекс Скела
показати весь коментар06.07.2025 17:01 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар06.07.2025 17:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар06.07.2025 17:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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