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Кілька окупантів намагалися відстрілюватися з автоматів, інші ховалися — але воїни 3 ОШБр ліквідували усіх. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку нищать російських загарбників. Декілька окупантів намагалися відстрілюватися з автоматів, інші ховалися в укриттях — але вижити не вдалося нікому. Бонусом було атаковане вороже майно й уражено міномет.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони знищили станцію РЕБ та позашляховик з росіянами на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18112) ліквідація (4178) 3 Окрема штурмова бригада (471)


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06.07.2025 17:01 Відповісти
Вони думали, що після підписання контракту стають невидімками, але це не так.
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06.07.2025 17:34 Відповісти
Вони думали, що після підписання контракту стають невидімками.
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06.07.2025 17:35 Відповісти
 
 