Сили оборони знищили станцію РЕБ та позашляховик з росіянами на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-оператори БпЛА "Сталевого кордону" знищили ворожу станцію РЕБ та позашляховик з особовим складом на Північно-Слобожанському напрямку.
Відповідне відео опубліковане на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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