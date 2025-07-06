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Сили оборони знищили станцію РЕБ та позашляховик з росіянами на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-оператори БпЛА "Сталевого кордону" знищили ворожу станцію РЕБ та позашляховик з особовим складом на Північно-Слобожанському напрямку.

Відповідне відео опубліковане на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18112) Держприкордонслужба ДПСУ (6227) знищення (7749)


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в києві жуляни та поруч, перетворили на гімно.
це, для порівняння!
показати весь коментар
06.07.2025 15:44 Відповісти
в києві жуляни та поруч, перетворили на гімно.
це, для порівняння!
показати весь коментар
06.07.2025 15:45 Відповісти
 
 