Російський солдат здався у полон: за 10 годин подолав 2 кілометри і потрапив до рук 77 ОАБр. ВIДЕО
Після кількох точних скидів з дрона російський солдат вирішив більше не грати в "героя" і підняв руки — заявив про бажання здатися.
Українські бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади оперативно відреагували. Через дрон йому скинули пляшку води з прикріпленою запискою: інструкції, як і куди йти, інформує Цензор.НЕТ.
Два кілометри по спалених посадках і мінних полях — і за десять годин виснажений росіянин дійшов до українських позицій. З перших же слів він, за словами бійців, "не втримався і сказав усе, що думав про Путіна".
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