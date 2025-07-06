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Російський солдат здався у полон: за 10 годин подолав 2 кілометри і потрапив до рук 77 ОАБр. ВIДЕО

Після кількох точних скидів з дрона російський солдат вирішив більше не грати в "героя" і підняв руки — заявив про бажання здатися.

Українські бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади оперативно відреагували. Через дрон йому скинули пляшку води з прикріпленою запискою: інструкції, як і куди йти, інформує Цензор.НЕТ.

Два кілометри по спалених посадках і мінних полях — і за десять годин виснажений росіянин дійшов до українських позицій. З перших же слів він, за словами бійців, "не втримався і сказав усе, що думав про Путіна".

Дивіться: Окупанта розірвало на шматки від удару дрона "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18112) полон (1607) 77 ОАБ (32)


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2 кілометри за 10 годин? Равлик якийсь.
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06.07.2025 13:57 Відповісти
я тиждень до кордону з польщею йшов, з бусифікацією, допитами, медоглядами, повторними медоглядами, повторною бусифікацією, повторною розмовою с сбу, але жажда свободи вона сильніше!
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06.07.2025 14:12 Відповісти
Потрапить до своїх - співатиме іншої пісні.
Дікая жізнь, Wild Life!
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06.07.2025 14:00 Відповісти
Подарували життя,вилікують,відгодують і все одно ця кацапська падаль буде не вдячна. Вернеться по обміну і на камеру буде казати що хахли фашисти. Але дякую Українським козакам за людяність.
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06.07.2025 14:13 Відповісти
 
 