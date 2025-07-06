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Российский солдат сдался в плен: за 10 часов преодолел 2 километра и попал в руки 77-й ОАБр. ВИДЕО

После нескольких точных сбросов с дрона российский солдат решил больше не играть в "героя" и поднял руки - заявил о желании сдаться.

Украинские бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады оперативно отреагировали. Через дрон ему сбросили бутылку воды с прикрепленной запиской: инструкции, как и куда идти, информирует Цензор.НЕТ.

Два километра по сожженным посадкам и минным полям - и за десять часов истощенный россиянин дошел до украинских позиций. С первых же слов он, по словам бойцов, "не удержался и сказал все, что думал о Путине".

Смотрите также: Наши воины взяли в плен 2 россиян на Донецком направлении: "Сбросили воду, а гранатами указали путь". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19960) плен (2654) 77 ОАБ (30)


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Топ комментарии
+5
Подарували життя,вилікують,відгодують і все одно ця кацапська падаль буде не вдячна. Вернеться по обміну і на камеру буде казати що хахли фашисти. Але дякую Українським козакам за людяність.
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06.07.2025 14:13 Ответить
+3
Потрапить до своїх - співатиме іншої пісні.
Дікая жізнь, Wild Life!
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06.07.2025 14:00 Ответить
+2
2 кілометри за 10 годин? Равлик якийсь.
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06.07.2025 13:57 Ответить
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2 кілометри за 10 годин? Равлик якийсь.
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06.07.2025 13:57 Ответить
я тиждень до кордону з польщею йшов, з бусифікацією, допитами, медоглядами, повторними медоглядами, повторною бусифікацією, повторною розмовою с сбу, але жажда свободи вона сильніше!
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06.07.2025 14:12 Ответить
при тому що всі документи в порядку були та й Зеленьський казав навіть що виїзд в нас не заборонений! лише якісь обмеження розпорядженнями, які не всіх стосуються
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06.07.2025 14:17 Ответить
Він як змія без отрути повз з перекусами і водички попити.
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06.07.2025 14:15 Ответить
Ти ж бачив він поранений то ліз рачки.
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06.07.2025 14:28 Ответить
А я про що.
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06.07.2025 15:48 Ответить
Потрапить до своїх - співатиме іншої пісні.
Дікая жізнь, Wild Life!
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06.07.2025 14:00 Ответить
Подарували життя,вилікують,відгодують і все одно ця кацапська падаль буде не вдячна. Вернеться по обміну і на камеру буде казати що хахли фашисти. Але дякую Українським козакам за людяність.
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06.07.2025 14:13 Ответить
Нахера ему идти по обмену. Перекантуется в плену. До конца войны и амнистии. Потом домой поедет. Так может быть и пропетляет.
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06.07.2025 14:26 Ответить
кто его будет спрашивать
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06.07.2025 14:49 Ответить
Та точно чурка якась пропита.
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06.07.2025 14:32 Ответить
особисто мені!
оця лєвацька толєрастична поїботіна не зрозуміла! не зрозуміла, взагалі! не за гроші! не за паніманіє!
не зрозуміла, з 25.02.22 коли повідомили, що в київській області гвалтують неповнолітніх!!!!
гвалтують неповнолітніх дівчаток хлопців, вбивши їхніх батьків!!!!
всі, хто бере в полон, особливо на камеру, я вас зневажаю!
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06.07.2025 14:37 Ответить
Для этого мозги нужны что бы понимать... как хорошо нашим бойцам в плену ? Спроси у Виктории Рощиной :хорошо ей было в плену у орков?
Нам нужны эти орки и чем больше их будет тем лучше
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06.07.2025 14:56 Ответить
кацапоротий, щі наливають в іншому місці.
пошукай навкруги.
десь знайдеш сральнік, тобі туди.
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06.07.2025 15:02 Ответить
кацорылоя здесь только ты ! Испражняешься потому что по факту ответить нечего
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06.07.2025 15:08 Ответить
З перших же слів він, за словами бійців, "не втримався і сказав усе, що думав про Путіна".
Ну хоч раз правду сказав. Та то все думав та думав)
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06.07.2025 14:40 Ответить
Всі такі грамотні,на дівані
Завжди приміряй на себе і своїх рідних,тоді не будеш балаболом
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06.07.2025 15:00 Ответить
Чого не скажеш за пляшку води й життя...
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06.07.2025 15:07 Ответить
 
 