Российский солдат сдался в плен: за 10 часов преодолел 2 километра и попал в руки 77-й ОАБр. ВИДЕО

После нескольких точных сбросов с дрона российский солдат решил больше не играть в "героя" и поднял руки - заявил о желании сдаться.

Украинские бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады оперативно отреагировали. Через дрон ему сбросили бутылку воды с прикрепленной запиской: инструкции, как и куда идти, информирует Цензор.НЕТ.

Два километра по сожженным посадкам и минным полям - и за десять часов истощенный россиянин дошел до украинских позиций. С первых же слов он, по словам бойцов, "не удержался и сказал все, что думал о Путине".

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