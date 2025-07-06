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Российский солдат сдался в плен: за 10 часов преодолел 2 километра и попал в руки 77-й ОАБр. ВИДЕО
После нескольких точных сбросов с дрона российский солдат решил больше не играть в "героя" и поднял руки - заявил о желании сдаться.
Украинские бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады оперативно отреагировали. Через дрон ему сбросили бутылку воды с прикрепленной запиской: инструкции, как и куда идти, информирует Цензор.НЕТ.
Два километра по сожженным посадкам и минным полям - и за десять часов истощенный россиянин дошел до украинских позиций. С первых же слов он, по словам бойцов, "не удержался и сказал все, что думал о Путине".
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+5 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий06.07.2025 14:13 Ответить Ссылка
+3 Алекс Скела
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+2 #511418
показать весь комментарий06.07.2025 13:57 Ответить Ссылка
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Дікая жізнь, Wild Life!
оця лєвацька толєрастична поїботіна не зрозуміла! не зрозуміла, взагалі! не за гроші! не за паніманіє!
не зрозуміла, з 25.02.22 коли повідомили, що в київській області гвалтують неповнолітніх!!!!
гвалтують неповнолітніх дівчаток хлопців, вбивши їхніх батьків!!!!
всі, хто бере в полон, особливо на камеру, я вас зневажаю!
Нам нужны эти орки и чем больше их будет тем лучше
пошукай навкруги.
десь знайдеш сральнік, тобі туди.
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