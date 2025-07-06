3 047 23
Окупанта розірвало на шматки від удару дрона "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+
Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ої бригади СБС ліквідували російського загарбника.
Відповідним відео поділився у себе у соцмережах командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Броуді, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+9 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар06.07.2025 12:40 Відповісти Посилання
+9 Алекс Скела
показати весь коментар06.07.2025 12:52 Відповісти Посилання
+7 Онуфрій Бабула
показати весь коментар06.07.2025 12:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!