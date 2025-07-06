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Окупанта розірвало на шматки від удару дрона "Птахів Мадяра". ВIДЕО 18+

Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ої бригади СБС ліквідували російського загарбника.

Відповідним відео поділився у себе у соцмережах командувач Сил безпілотних систем майор Роберт Броуді, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Прикордонники знищили розвідувальний дрон та станції зв’язку російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18112) ліквідація (4178) 414 Птахи Мадяра (11)


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Топ коментарі
+9
Рекомендую до просмору для зміцнення слабкої психіки.
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06.07.2025 12:40 Відповісти
+9
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06.07.2025 12:52 Відповісти
+7
Нерви заспокоює..супер..давіть курвоту кацапську..
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06.07.2025 12:31 Відповісти
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Одного? Це за минулу добу?
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06.07.2025 12:30 Відповісти
Рекомендовано до ранкового просмотру...

Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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06.07.2025 12:42 Відповісти
Одного? Це за минулу добу?
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06.07.2025 12:30 Відповісти
За рiк, пеши исчо
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06.07.2025 13:09 Відповісти
Нерви заспокоює..супер..давіть курвоту кацапську..
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06.07.2025 12:31 Відповісти
Рекомендую до просмору для зміцнення слабкої психіки.
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06.07.2025 12:40 Відповісти
Печалька. Так і не отримав свою квартиру на Печерську.
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06.07.2025 12:43 Відповісти
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06.07.2025 12:52 Відповісти
Кацапня - це недонація мазохистів.
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06.07.2025 12:54 Відповісти
Птахи сильно не кльюють. А якщо клюють то тихи, тихо.
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06.07.2025 12:58 Відповісти
Лікувальний засіб номер 1...
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06.07.2025 12:58 Відповісти
Те, що ти пишеш, це ачєлавєчіваніє русскіх.
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06.07.2025 13:23 Відповісти
По-моему АХУЭННО!!...
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06.07.2025 13:16 Відповісти
окупантів треба вбивати, всіх, іншого виходу немає, Україна не може бути захопленою, бо це означає загибель українського народу
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06.07.2025 13:25 Відповісти
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06.07.2025 13:26 Відповісти
популяція лисиць прогресує. І мишей-польовок теж, бо лисиці вже давно перестали мишкувать через стрімке розширення кормової бази.
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06.07.2025 13:31 Відповісти
Знову нехтуєте важливу роль опаришів!
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06.07.2025 13:49 Відповісти
Сон на посту, в умовах війни, карається смертю...
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06.07.2025 13:32 Відповісти
Эта была медитация - пупок открытый!
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06.07.2025 13:46 Відповісти
Зачєм вам кацапи чюжая зємля...
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06.07.2025 13:55 Відповісти
Він таки ступнув на Українську землю(здається,це йому не дуже сподобалось).
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06.07.2025 14:01 Відповісти
Йога від ЗСУ - поза "В'ялий лотос"...))
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06.07.2025 14:10 Відповісти
 
 