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Оккупанта разорвало на куски от удара дрона "Птахів Мадяра". ВИДЕО 18+

Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС ликвидировали российского захватчика.

Соответствующим видео поделился у себя в соцсетях командующий Сил беспилотных систем майор Роберт Броуди, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Пограничники уничтожили разведывательный дрон и станции связи российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19960) ликвидация (3794) 414 Птахи Мадяра (10)


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Топ комментарии
+5
Рекомендую до просмору для зміцнення слабкої психіки.
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06.07.2025 12:40 Ответить
+3
Нерви заспокоює..супер..давіть курвоту кацапську..
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06.07.2025 12:31 Ответить
+2
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06.07.2025 12:52 Ответить
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Одного? Це за минулу добу?
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06.07.2025 12:30 Ответить
Рекомендовано до ранкового просмотру...

Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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06.07.2025 12:42 Ответить
Одного? Це за минулу добу?
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06.07.2025 12:30 Ответить
Нерви заспокоює..супер..давіть курвоту кацапську..
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06.07.2025 12:31 Ответить
Рекомендую до просмору для зміцнення слабкої психіки.
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06.07.2025 12:40 Ответить
Печалька. Так і не отримав свою квартиру на Печерську.
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06.07.2025 12:43 Ответить
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06.07.2025 12:52 Ответить
Кацапня - це недонація мазохистів.
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06.07.2025 12:54 Ответить
Птахи сильно не кльюють. А якщо клюють то тихи, тихо.
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06.07.2025 12:58 Ответить
Лікувальний засіб номер 1...
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06.07.2025 12:58 Ответить
 
 