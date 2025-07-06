1 205 10
Оккупанта разорвало на куски от удара дрона "Птахів Мадяра". ВИДЕО 18+
Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС ликвидировали российского захватчика.
Соответствующим видео поделился у себя в соцсетях командующий Сил беспилотных систем майор Роберт Броуди, информирует Цензор.НЕТ.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+5 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий06.07.2025 12:40 Ответить Ссылка
+3 Онуфрій Бабула
показать весь комментарий06.07.2025 12:31 Ответить Ссылка
+2 Алекс Скела
показать весь комментарий06.07.2025 12:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!