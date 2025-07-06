РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7616 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
389 0

Пограничники уничтожили разведывательный дрон и станции связи российских захватчиков. ВИДЕО

FPV-дронами пограничники бригады "Форпост" уничтожили разведывательный дрон и станции связи оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Наша аэроразведка зафиксировала, как на Ореховском направлении оккупант, увидев дрон, застрелился. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19960) Госпогранслужба (6664) уничтожение (7436)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 