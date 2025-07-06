Пограничники уничтожили разведывательный дрон и станции связи российских захватчиков. ВИДЕО
FPV-дронами пограничники бригады "Форпост" уничтожили разведывательный дрон и станции связи оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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