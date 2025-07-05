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Наша аэроразведка зафиксировала, как на Ореховском направлении оккупант, увидев дрон, застрелился. ВИДЕО

Наша аэроразведка зафиксировала очередное самоубийство оккупанта на Ореховском направлении. Российский солдат, увидев украинский дрон, застрелился.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, как захватчик покончил с собой, опубликована в соцсети.

Также смотрите: Российский захватчик барахтается в реке на Херсонщине после атаки наших защитников. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19953) самоубийство (1017)


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Топ комментарии
+4
Це не люди. Це якісь потвори з пекла.
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05.07.2025 16:24 Ответить
+3
Гарний кацап! 😁
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05.07.2025 16:12 Ответить
+3
бо дрон був від Порошенка!
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05.07.2025 16:15 Ответить
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Гарний кацап! 😁
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05.07.2025 16:12 Ответить
бо дрон був від Порошенка!
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05.07.2025 16:15 Ответить
Благодатний вогонь, зійшов на московита з мацкоускага каганату!!
І ось таким, мацкоускім лайном, старий прутень, залякує свого дрючбана із США, Трампа з Віткоффом !?!?
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05.07.2025 16:16 Ответить
Їм ось таку всім пам'ятку видають:

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05.07.2025 16:17 Ответить
Це не люди. Це якісь потвори з пекла.
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05.07.2025 16:24 Ответить
там треба ще випустити мєтодічку як правильно в конец стріляти і як до нього ж гранату прикладати )
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05.07.2025 16:24 Ответить
Хороший кацапура
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05.07.2025 16:18 Ответить
От молодець.Якби всі так.Може це спецдрон який впливає на кацапів?
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05.07.2025 16:18 Ответить
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05.07.2025 16:23 Ответить
Україна бореться з абсолютним злом. Нажаль допомагати не поспішають. Зло перемагає...Надіюсь поки що.
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05.07.2025 16:27 Ответить
На жаль ,ваша правда...
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05.07.2025 16:51 Ответить
Заощадив *********.
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05.07.2025 16:55 Ответить
От би всі кацапи так робили, щоб на них ********** не витрачати
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05.07.2025 17:14 Ответить
Саме правильне кацапське рішення. Жаль, що не зразу, як почув, що повезуть в Україну.
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05.07.2025 18:27 Ответить
 
 