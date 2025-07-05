2 268 15
Наша аэроразведка зафиксировала, как на Ореховском направлении оккупант, увидев дрон, застрелился. ВИДЕО
Наша аэроразведка зафиксировала очередное самоубийство оккупанта на Ореховском направлении. Российский солдат, увидев украинский дрон, застрелился.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, как захватчик покончил с собой, опубликована в соцсети.
Топ комментарии
+4 Gary Grant
показать весь комментарий05.07.2025 16:24 Ответить Ссылка
+3 igor shmatko
показать весь комментарий05.07.2025 16:12 Ответить Ссылка
+3 SVP #31244
показать весь комментарий05.07.2025 16:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ось таким, мацкоускім лайном, старий прутень, залякує свого дрючбана із США, Трампа з Віткоффом !?!?