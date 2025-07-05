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Наша аеророзвідка зафіксувала, як на Оріхівському напрямку окупант, побачивши дрон, застрелився. ВIДЕО

Наша аеророзвідка зафіксувала чергове самогубство окупанта на Оріхівському напрямку. Російський солдат, побачивши український дрон, застрелився.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, як загарбник наклав на себе руки, опублікований у соцмережі.

Також дивіться: Російський загарбник борсається у річці на Херсонщині після атаки наших захисників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18104) самогубство (651)


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Топ коментарі
+4
Це не люди. Це якісь потвори з пекла.
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05.07.2025 16:24 Відповісти
+3
Гарний кацап! 😁
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05.07.2025 16:12 Відповісти
+2
бо дрон був від Порошенка!
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05.07.2025 16:15 Відповісти
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Гарний кацап! 😁
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05.07.2025 16:12 Відповісти
бо дрон був від Порошенка!
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05.07.2025 16:15 Відповісти
Благодатний вогонь, зійшов на московита з мацкоускага каганату!!
І ось таким, мацкоускім лайном, старий прутень, залякує свого дрючбана із США, Трампа з Віткоффом !?!?
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05.07.2025 16:16 Відповісти
Їм ось таку всім пам'ятку видають:

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05.07.2025 16:17 Відповісти
Це не люди. Це якісь потвори з пекла.
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05.07.2025 16:24 Відповісти
там треба ще випустити мєтодічку як правильно в конец стріляти і як до нього ж гранату прикладати )
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05.07.2025 16:24 Відповісти
Хороший кацапура
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05.07.2025 16:18 Відповісти
От молодець.Якби всі так.Може це спецдрон який впливає на кацапів?
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05.07.2025 16:18 Відповісти
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05.07.2025 16:23 Відповісти
Україна бореться з абсолютним злом. Нажаль допомагати не поспішають. Зло перемагає...Надіюсь поки що.
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05.07.2025 16:27 Відповісти
На жаль ,ваша правда...
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05.07.2025 16:51 Відповісти
Заощадив *********.
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05.07.2025 16:55 Відповісти
От би всі кацапи так робили, щоб на них ********** не витрачати
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05.07.2025 17:14 Відповісти
 
 