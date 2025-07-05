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Наша аеророзвідка зафіксувала, як на Оріхівському напрямку окупант, побачивши дрон, застрелився. ВIДЕО
Наша аеророзвідка зафіксувала чергове самогубство окупанта на Оріхівському напрямку. Російський солдат, побачивши український дрон, застрелився.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, як загарбник наклав на себе руки, опублікований у соцмережі.
Топ коментарі
+4 Gary Grant
показати весь коментар05.07.2025 16:24 Відповісти Посилання
+3 igor shmatko
показати весь коментар05.07.2025 16:12 Відповісти Посилання
+2 SVP #31244
показати весь коментар05.07.2025 16:15 Відповісти Посилання
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І ось таким, мацкоускім лайном, старий прутень, залякує свого дрючбана із США, Трампа з Віткоффом !?!?