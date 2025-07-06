Прикордонники знищили розвідувальний дрон та станції зв’язку російських загарбників. ВIДЕО
FPV-дронами прикордонники бригади "Форпост" знищили розвідувальний дрон та станції зв’язку окупантів.
Відповідне відео опубліковане на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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