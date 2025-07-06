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Прикордонники знищили розвідувальний дрон та станції зв’язку російських загарбників. ВIДЕО

FPV-дронами прикордонники бригади "Форпост" знищили розвідувальний дрон та станції зв’язку окупантів.

Відповідне відео опубліковане на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наша аеророзвідка зафіксувала, як на Оріхівському напрямку окупант, побачивши дрон, застрелився. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18112) Держприкордонслужба ДПСУ (6227) знищення (7749)


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