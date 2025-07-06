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Силы обороны уничтожили станцию РЭБ и внедорожник с россиянами на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники-операторы БПЛА "Сталевий кордон" уничтожили вражескую станцию РЭБ и внедорожник с личным составом на Северо-Слобожанском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19960) Госпогранслужба (6664) уничтожение (7436)


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в києві жуляни та поруч, перетворили на гімно.
це, для порівняння!
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06.07.2025 15:44 Ответить
в києві жуляни та поруч, перетворили на гімно.
це, для порівняння!
показать весь комментарий
06.07.2025 15:45 Ответить
 
 