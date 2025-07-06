Силы обороны уничтожили станцию РЭБ и внедорожник с россиянами на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничники-операторы БПЛА "Сталевий кордон" уничтожили вражескую станцию РЭБ и внедорожник с личным составом на Северо-Слобожанском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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