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Воїни бригади "Азов" скидами боєприпасів ліквідували російських піхотинців, техніку і їхнє озброєння. ВIДЕО

Оператори ударних БПЛА 1-го батальйону 12-ої бригади "Азов" влучними скидами боєприпасів знищили особовий склад супротивника.

Окупанти продовжують тиск на позиції захисників на Торецькому напрямку. Попри всі складнощі, "Азовці" тримають оборону і знищують ворожу піхоту, техніку і озброєння, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 5 ОШБр знищили бронетехніку ворога, вантажний транспорт, самохідну артилерійську установку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18119) ліквідація (4181)


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Відправляли лапотних дебілів на концекрт йосі кобздона. Тому що хороший каЦап - це дохлий каЦап.
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07.07.2025 10:26 Відповісти
пару скидів були зайвими..
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07.07.2025 11:05 Відповісти
Какая точность.. Супер! )
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07.07.2025 11:07 Відповісти
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07.07.2025 11:35 Відповісти
 
 