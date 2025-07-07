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Воїни бригади "Азов" скидами боєприпасів ліквідували російських піхотинців, техніку і їхнє озброєння. ВIДЕО
Оператори ударних БПЛА 1-го батальйону 12-ої бригади "Азов" влучними скидами боєприпасів знищили особовий склад супротивника.
Окупанти продовжують тиск на позиції захисників на Торецькому напрямку. Попри всі складнощі, "Азовці" тримають оборону і знищують ворожу піхоту, техніку і озброєння, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Кот Бегемот
показати весь коментар07.07.2025 10:26 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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Микола Січень #486030
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Anders Steiberg #582767
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Олег Медведев #509198
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