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Воїни 5 ОШБр знищили бронетехніку ворога, вантажний транспорт, самохідну артилерійську установку. ВIДЕО

Протягом тижня бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили бронетехніку ворога, вантажний транспорт, самохідну артилерійську установку "Нона", боєкомплект противника та ліквідували скупчення ворожої піхоти.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Кілька окупантів намагалися відстрілюватися з автоматів, інші ховалися — але воїни 3 ОШБр ліквідували усіх. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18119) знищення (7753) 5 ОШБр (121)


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