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Український МіГ-29 знищив місце накопичення особового складу та пункт управління ворога на Півночі. ВIДЕО

На Півночі українська авіація завдала точного удару по ворогу. Російські військові облаштували місце накопичення особового складу та пункт управління в покинутій будівлі.

Після виявлення цілі командування ухвалило рішення про авіаційне ураження. Бойовий літак МіГ-29 здійснив скид авіабомб AASM Hammer, у результаті чого будівля та все її вмістиме були повністю знищені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи опублікований у соцмережі.

Також дивіться: Ворожий БпЛА атакував херсонських аграріїв під час збору кавунів: "Дрон на машину летить, тікайте!". ВIДЕО

Автор: 

авіація (4204) армія рф (18119) знищення (7753)


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Топ коментарі
+15
Передивився декілька раз, уявив як там формується рузьге фарш...
Дуже благотворно впливає на душу - наче кота по спинці погладив!
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07.07.2025 15:40 Відповісти
+11
Бийте хлопці тарганів чортових запорєбрікових. СЛАВА ЗСУ!
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07.07.2025 15:40 Відповісти
+6
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07.07.2025 16:14 Відповісти
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Передивився декілька раз, уявив як там формується рузьге фарш...
Дуже благотворно впливає на душу - наче кота по спинці погладив!
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07.07.2025 15:40 Відповісти
Бийте хлопці тарганів чортових запорєбрікових. СЛАВА ЗСУ!
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07.07.2025 15:40 Відповісти
29е ещё ничего так себе
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07.07.2025 15:50 Відповісти
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07.07.2025 16:14 Відповісти
Хочу собі настінний календар на 2026 рік, з отакими видами Чмоскви...
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07.07.2025 16:16 Відповісти
странно, почему фронтальные окна не шелохнулись, кто знает?
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07.07.2025 16:21 Відповісти
неужели при таком ударе только занавески дёрнутся?
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07.07.2025 16:22 Відповісти
так пішла енергія вибуху, і такий план будівлі
зправа піпка - то вхід навпроти якого точно сходовий проліт, а це бетонні конструкції
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07.07.2025 16:45 Відповісти
Если внимательно посмотреть, при хорошем увеличении, то видно как сыплются стекла. Но вообще взрывная волна очень странная штука. Вам приходилось испытывать взрывную волну и наблюдать ее последствия?
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07.07.2025 16:44 Відповісти
Там капітальна перегородка яка витримала ударну хвилю,яка пішла в сторони,до цього приміщення взагалі то вела одна стежина,ну якщо слідопити праві,то не шкода ще одної будівлі на Сумщині.
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07.07.2025 16:51 Відповісти
Честь Птахам України!
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07.07.2025 16:26 Відповісти
на якій Півночі? Із білими ведмедями?

область, район називайте. Вже більш очкануті, ніж у Кацапії!
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07.07.2025 16:33 Відповісти
 
 