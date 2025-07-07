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Український МіГ-29 знищив місце накопичення особового складу та пункт управління ворога на Півночі. ВIДЕО
На Півночі українська авіація завдала точного удару по ворогу. Російські військові облаштували місце накопичення особового складу та пункт управління в покинутій будівлі.
Після виявлення цілі командування ухвалило рішення про авіаційне ураження. Бойовий літак МіГ-29 здійснив скид авіабомб AASM Hammer, у результаті чого будівля та все її вмістиме були повністю знищені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом успішної бойової роботи опублікований у соцмережі.
Топ коментарі
+15 Алекс Скела
показати весь коментар07.07.2025 15:40 Відповісти Посилання
+11 shokolad
показати весь коментар07.07.2025 15:40 Відповісти Посилання
+6 Pavlo Z
показати весь коментар07.07.2025 16:14 Відповісти Посилання
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Дуже благотворно впливає на душу - наче кота по спинці погладив!
зправа піпка - то вхід навпроти якого точно сходовий проліт, а це бетонні конструкції
область, район називайте. Вже більш очкануті, ніж у Кацапії!