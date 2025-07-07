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Ворожий БпЛА атакував херсонських аграріїв під час збору кавунів: "Дрон на машину летить, тікайте!". ВIДЕО
Російські загарбники атакували дронами українських аграріїв під час збору врожаю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відео у соцмережах.
Це зафільмували на Херсонщині. Місцеві збирали кавуни, коли побачили в повітрі російський дрон, який цілив по їх вантажівці. Перелякані люди, серед яких дитина, розбігалися в різні боки.
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Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар07.07.2025 14:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Алекс Скела
показати весь коментар07.07.2025 14:29 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Angelina
показати весь коментар07.07.2025 15:02 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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