Ворожий БпЛА атакував херсонських аграріїв під час збору кавунів: "Дрон на машину летить, тікайте!". ВIДЕО

Російські загарбники атакували дронами українських аграріїв під час збору врожаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відео у соцмережах.

Це зафільмували на Херсонщині. Місцеві збирали кавуни, коли побачили в повітрі російський дрон, який цілив по їх вантажівці. Перелякані люди, серед яких дитина, розбігалися в різні боки.

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