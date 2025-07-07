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Ворожий БпЛА атакував херсонських аграріїв під час збору кавунів: "Дрон на машину летить, тікайте!". ВIДЕО

Російські загарбники атакували дронами українських аграріїв під час збору врожаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відео у соцмережах.

Це зафільмували на Херсонщині. Місцеві збирали кавуни, коли побачили в повітрі російський дрон, який цілив по їх вантажівці. Перелякані люди, серед яких дитина, розбігалися в різні боки.

Дивіться: Сили оборони відбиваються штурмові дії ворога на Куп’янському напрямку та нищать окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18119) дрони (5066) Херсонська область (5972)


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А херсонські кавуни найкращі, сам збирав!
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07.07.2025 14:23 Відповісти
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07.07.2025 14:29 Відповісти
Надривний крик… запах смерті… Душу рве . Прокляття вам, кацапи, на віки!
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07.07.2025 15:02 Відповісти
 
 