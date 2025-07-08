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Пограничники уничтожили средства наблюдения и связи, запасы топлива и блокпост оккупантов. ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении беспилотники пограничного подразделения "Стальной рубеж" продолжают эффективно превращать так называемый "тыл" оккупантов в зону огневого поражения.

В течение последних суток дронари нанесли удары по вражескому блокпосту, а также уничтожили средства наблюдения и связи, важные для координации действий противника. Кроме того, ликвидированы запасы топлива, что еще больше усложнит логистику врага на этом участке фронта.

Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19979) Госпогранслужба (6670) уничтожение (7444)


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Крім того, ліквідовано запаси палива, Джерело: https://censor.net/ua/v3562087
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08.07.2025 09:36 Ответить
 
 