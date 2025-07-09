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"Птахи Мадяра" вистежили та спалили російський ЗРК "Стріла-10" разом з екіпажем. ВIДЕО

Дронарі 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" вистежили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Про це відзвітував на своєму каналі підрозділ WORMBUSTERS, опублікувавши відео з ураженням ворожої техніки, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, як видно на відео, ЗРК противника був уражений нашим безпілотником прямо на ходу, після чого проїхав ще кілька десятків метрів, поки нарешті не зупинився та не згорів разом з екіпажем.

Також дивіться: Морські піхотинці ударом дрона-камікадзе знищили російський бронетранспортер. ВIДЕО

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знищення (7762) ЗРК (220) 414 Птахи Мадяра (14)


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Доведено надійно зроблена військова справа. Є знищення бойової техніки і ураження екіпажу ворога. Молодці, надалі більше! Хай щастить!
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09.07.2025 17:41 Відповісти
Де вони таких казкових довбойобів відшукали?
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09.07.2025 18:12 Відповісти
А нічого наші літаки і дрони чіпати.
(визнаю хотів написати матюк).
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09.07.2025 18:12 Відповісти
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
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09.07.2025 18:24 Відповісти
 
 