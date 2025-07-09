"Птахи Мадяра" вистежили та спалили російський ЗРК "Стріла-10" разом з екіпажем. ВIДЕО

Дронарі 414-ої окремої бригади ударних безпілотних авіасистем "Птахи Мадяра" вистежили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Про це відзвітував на своєму каналі підрозділ WORMBUSTERS, опублікувавши відео з ураженням ворожої техніки, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому, як видно на відео, ЗРК противника був уражений нашим безпілотником прямо на ходу, після чого проїхав ще кілька десятків метрів, поки нарешті не зупинився та не згорів разом з екіпажем.

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