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Морські піхотинці ударом дрона-камікадзе знищили російський бронетранспортер. ВIДЕО
Бійці 38-ої окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного знищили російський бронетранспортер.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
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трамвайчіксарайчік,
В сарайчікє - зайчік...
ще й форточку відкрили..