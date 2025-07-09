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Морські піхотинці ударом дрона-камікадзе знищили російський бронетранспортер. ВIДЕО

Бійці 38-ої окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного знищили російський бронетранспортер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Прикордонники знищили російські "буханки", гармату Д-30, ліквідували піхоту на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18135) ВМС (1413) знищення (7762) БТР (283) 38 окрема бригада морської піхоти (32)


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Єхал трамвайчік сарайчік,
В сарайчікє - зайчік...
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09.07.2025 16:46 Відповісти
Зате у нас танчики-альтанчики з хвірточками. Нажаль, не можна фоткати.
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09.07.2025 18:33 Відповісти
прямо в дирочку..
ще й форточку відкрили..
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09.07.2025 16:56 Відповісти
Ехали медведи на велосипеде...
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09.07.2025 17:12 Відповісти
 
 