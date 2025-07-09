УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9575 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
813 1

Прикордонники знищили російські "буханки", гармату Д-30, ліквідували піхоту на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині прикордонники бригади "Фенікс" знищили російські "буханки", гармату Д-30, а також ліквідували ворожу піхоту.

Наші захисники зруйнували плани й логістику ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 3 ОШБр атакували комплекс радіоелектронної боротьби разом з антеною, міномет, мотоцикл та автомобіль. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18135) Держприкордонслужба ДПСУ (6235) знищення (7762)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Московітам, по заслузі!!
показати весь коментар
09.07.2025 16:24 Відповісти
 
 