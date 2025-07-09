Прикордонники знищили російські "буханки", гармату Д-30, ліквідували піхоту на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині прикордонники бригади "Фенікс" знищили російські "буханки", гармату Д-30, а також ліквідували ворожу піхоту.
Наші захисники зруйнували плани й логістику ворога, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар09.07.2025 16:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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