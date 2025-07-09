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Пограничники уничтожили российские "буханки", пушку Д-30, ликвидировали пехоту на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники бригады "Феникс" уничтожили российские "буханки", пушку Д-30, а также ликвидировали вражескую пехоту.

Наши защитники разрушили планы и логистику врага, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19985) Госпогранслужба (6671) уничтожение (7450)


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Московітам, по заслузі!!
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09.07.2025 16:24 Ответить
 
 