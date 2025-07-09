Пограничники уничтожили российские "буханки", пушку Д-30, ликвидировали пехоту на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине пограничники бригады "Феникс" уничтожили российские "буханки", пушку Д-30, а также ликвидировали вражескую пехоту.
Наши защитники разрушили планы и логистику врага, сообщает Цензор.НЕТ.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий09.07.2025 16:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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