Воины 3-й ОШБр атаковали комплекс радиоэлектронной борьбы вместе с антенной, миномет, мотоцикл и автомобиль. ВИДЕО
Украинские воины из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которой враг осуществлял обстрелы украинских позиций.
Также бойцы атаковали комплекс радиоэлектронной борьбы вместе с антенной, вражеский миномет, мотоцикл и легковой автомобиль с оккупантами, передает Цензор.НЕТ.
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