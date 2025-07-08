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Воины 3-й ОШБр атаковали комплекс радиоэлектронной борьбы вместе с антенной, миномет, мотоцикл и автомобиль. ВИДЕО

Украинские воины из 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", которой враг осуществлял обстрелы украинских позиций.

Также бойцы атаковали комплекс радиоэлектронной борьбы вместе с антенной, вражеский миномет, мотоцикл и легковой автомобиль с оккупантами, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19979) ликвидация (3802) 3-я Отдельная штурмовая бригада (460)


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