Дрон-камикадзе атаковал редкий вражеский грузовик УАЗ "Карго", в кузове которого находился россиянин. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилот FPV-дрона батальона "SIGNUM" выследил и атаковал российского захватчика.

Об этой охоте рассказали на странице батальона "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пилот, обнаружив редкий вражеский грузовик УАЗ "Карго", не пошел в атаку "в лоб", а, маневрируя, действовал, как настоящий охотник, выжидая идеальный момент. В кузове грузовика находился вооруженный оккупант.

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