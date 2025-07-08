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Дрон-камикадзе атаковал редкий вражеский грузовик УАЗ "Карго", в кузове которого находился россиянин. ВИДЕО
На Лиманском направлении пилот FPV-дрона батальона "SIGNUM" выследил и атаковал российского захватчика.
Об этой охоте рассказали на странице батальона "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что пилот, обнаружив редкий вражеский грузовик УАЗ "Карго", не пошел в атаку "в лоб", а, маневрируя, действовал, как настоящий охотник, выжидая идеальный момент. В кузове грузовика находился вооруженный оккупант.
Топ комментарии
+8 три - пятнадцать
показать весь комментарий08.07.2025 15:57 Ответить Ссылка
+6 Псамметих II
показать весь комментарий08.07.2025 16:08 Ответить Ссылка
+4 Николай Водяной #551433
показать весь комментарий08.07.2025 16:07 Ответить Ссылка
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Стару каргу!
)))
а вчепився в кардан і крутився з ним, може би і звезло, хочя навряд.