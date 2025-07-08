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Дрон-камикадзе атаковал редкий вражеский грузовик УАЗ "Карго", в кузове которого находился россиянин. ВИДЕО

На Лиманском направлении пилот FPV-дрона батальона "SIGNUM" выследил и атаковал российского захватчика.

Об этой охоте рассказали на странице батальона "Signum" 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пилот, обнаружив редкий вражеский грузовик УАЗ "Карго", не пошел в атаку "в лоб", а, маневрируя, действовал, как настоящий охотник, выжидая идеальный момент. В кузове грузовика находился вооруженный оккупант.

Также смотрите: Бойцы ССО обнаружили и уничтожили расчет вражеского противотанкового комплекса, пулеметную позицию и пехоту. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19979) ликвидация (3802) 53 отдельная механизированная бригада (123)


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Топ комментарии
+8
а не світив би сракою у кузові,
а вчепився в кардан і крутився з ним, може би і звезло, хочя навряд.
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08.07.2025 15:57 Ответить
+6
по центру принятий решений у кацапа
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08.07.2025 16:08 Ответить
+4
свинособака расейська в кузові кудись їхало..
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08.07.2025 16:07 Ответить
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рідкісну ворожу вантажівку УАЗ "Карго"

Стару каргу!
)))
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08.07.2025 15:53 Ответить
А за рускава ради, что он стал харошим чєлавєком!
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08.07.2025 15:55 Ответить
Я так розумію, оператор залетів під антидронові сітки?
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08.07.2025 15:55 Ответить
а не світив би сракою у кузові,
а вчепився в кардан і крутився з ним, може би і звезло, хочя навряд.
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08.07.2025 15:57 Ответить
То є так, по шляху більшу б ділянку гноєм вдобрив, а так прийдеться кучу ще розкидати.
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08.07.2025 16:28 Ответить
свинособака расейська в кузові кудись їхало..
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08.07.2025 16:07 Ответить
Мабуть квартиру, стиралку та унітаз дивитися, а в реалії чорний пакєт й той вже не побаче.
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08.07.2025 16:30 Ответить
по центру принятий решений у кацапа
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08.07.2025 16:08 Ответить
Мля навіщо показувати як ми діємоє що по ящику що в інтернеті
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08.07.2025 16:12 Ответить
Вільне полювання...
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08.07.2025 16:21 Ответить
какой нахххх карго ???))) это головастик !!!)))
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08.07.2025 16:43 Ответить
 
 