Дрон-камікадзе атакував рідкісну ворожу вантажівку УАЗ "Карго", в кузові якого був росіянин. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілот FPV-дрона батальйону "SIGNUM" вистежив та атакував російського загарбника.

Про це полювання розповіли на сторінці батальйону "Signum" 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пілот, виявивши рідкісну ворожу вантажівку УАЗ "Карго", не пішов в атаку "в лоб", а, маневруючи, діяв, як справжній мисливець, вичікуючи ідеальний момент. У кузові вантажівки перебував озброєний окупант.

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