УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13808 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 618 11

Дрон-камікадзе атакував рідкісну ворожу вантажівку УАЗ "Карго", в кузові якого був росіянин. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілот FPV-дрона батальйону "SIGNUM" вистежив та атакував російського загарбника.

Про це полювання розповіли на сторінці батальйону "Signum" 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пілот, виявивши рідкісну ворожу вантажівку УАЗ "Карго", не пішов в атаку "в лоб", а, маневруючи, діяв, як справжній мисливець, вичікуючи ідеальний момент. У кузові вантажівки перебував озброєний окупант.

Також дивіться: Бійці ССО виявили та знищили розрахунок ворожого протитанкового комплексу, кулеметну позицію та піхоту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18129) ліквідація (4185) 53 окрема механізована бригада (124)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
а не світив би сракою у кузові,
а вчепився в кардан і крутився з ним, може би і звезло, хочя навряд.
показати весь коментар
08.07.2025 15:57 Відповісти
+5
по центру принятий решений у кацапа
показати весь коментар
08.07.2025 16:08 Відповісти
+3
свинособака расейська в кузові кудись їхало..
показати весь коментар
08.07.2025 16:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рідкісну ворожу вантажівку УАЗ "Карго"

Стару каргу!
)))
показати весь коментар
08.07.2025 15:53 Відповісти
А за рускава ради, что он стал харошим чєлавєком!
показати весь коментар
08.07.2025 15:55 Відповісти
Я так розумію, оператор залетів під антидронові сітки?
показати весь коментар
08.07.2025 15:55 Відповісти
а не світив би сракою у кузові,
а вчепився в кардан і крутився з ним, може би і звезло, хочя навряд.
показати весь коментар
08.07.2025 15:57 Відповісти
То є так, по шляху більшу б ділянку гноєм вдобрив, а так прийдеться кучу ще розкидати.
показати весь коментар
08.07.2025 16:28 Відповісти
свинособака расейська в кузові кудись їхало..
показати весь коментар
08.07.2025 16:07 Відповісти
Мабуть квартиру, стиралку та унітаз дивитися, а в реалії чорний пакєт й той вже не побаче.
показати весь коментар
08.07.2025 16:30 Відповісти
по центру принятий решений у кацапа
показати весь коментар
08.07.2025 16:08 Відповісти
Мля навіщо показувати як ми діємоє що по ящику що в інтернеті
показати весь коментар
08.07.2025 16:12 Відповісти
Вільне полювання...
показати весь коментар
08.07.2025 16:21 Відповісти
какой нахххх карго ???))) это головастик !!!)))
показати весь коментар
08.07.2025 16:43 Відповісти
 
 