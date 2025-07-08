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Дрон-камікадзе атакував рідкісну ворожу вантажівку УАЗ "Карго", в кузові якого був росіянин. ВIДЕО
На Лиманському напрямку пілот FPV-дрона батальйону "SIGNUM" вистежив та атакував російського загарбника.
Про це полювання розповіли на сторінці батальйону "Signum" 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що пілот, виявивши рідкісну ворожу вантажівку УАЗ "Карго", не пішов в атаку "в лоб", а, маневруючи, діяв, як справжній мисливець, вичікуючи ідеальний момент. У кузові вантажівки перебував озброєний окупант.
Топ коментарі
+6 три - пятнадцать
показати весь коментар08.07.2025 15:57 Відповісти Посилання
+5 Псамметих II
показати весь коментар08.07.2025 16:08 Відповісти Посилання
+3 Николай Водяной #551433
показати весь коментар08.07.2025 16:07 Відповісти Посилання
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Стару каргу!
)))
а вчепився в кардан і крутився з ним, може би і звезло, хочя навряд.