Бійці ССО виявили та знищили розрахунок ворожого протитанкового комплексу, кулеметну позицію та піхоту. ВIДЕО
На Північно-Слобожанському напрямку пілоти БПАК 4-го полку ССО виявили та знищили розрахунок ворожого протитанкового комплексу, кулеметну позицію та піхоту противника.
Про це повідомили на сторінці 4-го полку Сил спеціальних операцій, передає Цензор.НЕТ.
"Провівши розвідку рейнджери виявили розрахунок ПТРК, що здатний вражати цілі на відстані до 5 км", — йдеться у повідомленні.
Ворожу позицію було виявлено за допомогою БПЛА Mavic, які, як наголошують у полку, "щоденно підтверджують свою незамінність на сучасному полі бою".
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Погрібний Олександр
показати весь коментар08.07.2025 15:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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