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Бійці ССО виявили та знищили розрахунок ворожого протитанкового комплексу, кулеметну позицію та піхоту. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку пілоти БПАК 4-го полку ССО виявили та знищили розрахунок ворожого протитанкового комплексу, кулеметну позицію та піхоту противника.

Про це повідомили на сторінці 4-го полку Сил спеціальних операцій, передає Цензор.НЕТ.

"Провівши розвідку рейнджери виявили розрахунок ПТРК, що здатний вражати цілі на відстані до 5 км", — йдеться у повідомленні.

Ворожу позицію було виявлено за допомогою БПЛА Mavic, які, як наголошують у полку, "щоденно підтверджують свою незамінність на сучасному полі бою".

Дивіться: Сили оборони уразили 2 броньовані МТЛБ противника та легковий автомобіль на Півдні України. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18129) знищення (7756) ССО (536)


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Орки отримали полний расчьот!
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08.07.2025 15:05 Відповісти
 
 