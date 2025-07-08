Бійці ССО виявили та знищили розрахунок ворожого протитанкового комплексу, кулеметну позицію та піхоту. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку пілоти БПАК 4-го полку ССО виявили та знищили розрахунок ворожого протитанкового комплексу, кулеметну позицію та піхоту противника.

Про це повідомили на сторінці 4-го полку Сил спеціальних операцій, передає Цензор.НЕТ.

"Провівши розвідку рейнджери виявили розрахунок ПТРК, що здатний вражати цілі на відстані до 5 км", — йдеться у повідомленні.

Ворожу позицію було виявлено за допомогою БПЛА Mavic, які, як наголошують у полку, "щоденно підтверджують свою незамінність на сучасному полі бою".

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